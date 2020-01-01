Крестный ход в центре столицы пройдет 3 января

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В столице 3 января после завершения божественной литургии состоится крестный ход вокруг исторической территории Высоко-Петровского монастыря, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Московский патриархат.

"В день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре в Москве будет совершена божественная литургия. По окончании литургии состоится крестный ход с главной святыней Высоко-Петровского монастыря - ростовой иконой святителя Петра с частицей его святых мощей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут будет проходить по Петровскому бульвару, улице Петровке и Крапивенскому переулку.

В связи с проведением крестного хода несколько улиц в центре Москвы перекроют. Проехать нельзя будет по улице Петровке, Петровскому бульвару и Крапивенскому переулку. Ограничения будут действовать с 10:50 до 11:10.

Кроме того, в праздники несколько улиц в центре столицы стали пешеходными. До 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.