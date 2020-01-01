Около 6,5 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 6,5 миллиона человек приняли участие в праздничных мероприятиях по всей России в новогоднюю ночь, сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, в ночь на 1 января прошли около 10,5 тысячи праздничных мероприятий. Правопорядок обеспечивали 67,4 тысячи полицейских. Нарушений зафиксировано не было.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новогодних праздничных гуляниях в столице участвовали 2,7 миллиона человек. На Тверской улице и в центральной части Москвы было 1,1 миллиона человек, в городских парках – 1,2 миллиона.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

На Тверской улице оборудуют три праздничные площадки: "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы", "Покорение. 1950-1960-е годы" и "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".