"Почта России" изменила режим работы в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1, 2 и 7 января "Почта России" работать не будет. Исключение составят отделения Москвы 101000, 107241 и 121099 и Санкт-Петербурга 191036, сообщает пресс-служба АО "Почта России".

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной доставки пенсий и почтовых отправлений в некоторые сельские почтовые отделения режим работы могут скорректировать.

Уточнить график работы или найти ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении "Почты России".

Ранее сообщалось, что столичные энергетики обеспечат надежное снабжение потребителей теплом, горячей водой и электричеством во время новогодних праздников.

В оперативную готовность приведены 443 бригады и 2,7 тысячи единиц спецтехники, включая и резервные источники питания.