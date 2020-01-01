"Победа" объявила скидки на билеты в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры авиакомпании "Победа" смогут приобрести билеты на самолет в новогодние праздники со скидкой.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, по промокоду WIN2020 на сайте можно получить скидку 10 процентов.

Приобрести билеты необходимо до 8 января, а лететь – с 1 по 31 января, говорится в сообщении.

"Мы очень счастливы, что вы были с нами в этом году. Ваш выбор и доверие – главная наша победа", – отметили в компании.

Ранее стало известно, что "Победа" решила поднять цены на билеты из зарубежных аэропортов на пять вместо 25 евро.