Пранкер Вован рассказал о новогоднем розыгрыше Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что идея позвонить президенту Украину Петру Порошенку в новогоднюю ночь от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга появилась внезапно.

По его словам, они экспромтом решили сделать такое поздравления. Для этого пранкеры включили настоящую фразу Столтенберга, сообщает RT.

Как рассказал Кузнецов, Порошенко был счастлив, в начале разговора он воскликнул: "Вау!". Он отметил, что президент Украины оказался очень доволен поздравлением от самого генсекретаря НАТО.

Ранее Лексус пояснил, что с Порошенко разговаривал он. Украинский лидер начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. В ответ на это молодой человек выразил надежду, что Порошенко не станет пить слишком много водки и горилки. После этого глава Украины бросил трубку.

Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус сказал, что президент не был не трезв, судя по голосу. Впрочем, он добавил, что и сам пребывал не совсем в трезвом состоянии.