Пранкер Вован рассказал о новогоднем розыгрыше Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что идея позвонить президенту Украину Петру Порошенку в новогоднюю ночь от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга появилась внезапно.
По его словам, они экспромтом решили сделать такое поздравления. Для этого пранкеры включили настоящую фразу Столтенберга, сообщает RT.
Как рассказал Кузнецов, Порошенко был счастлив, в начале разговора он воскликнул: "Вау!". Он отметил, что президент Украины оказался очень доволен поздравлением от самого генсекретаря НАТО.
Ранее Лексус пояснил, что с Порошенко разговаривал он. Украинский лидер начал поздравлять его с Рождеством и Новым годом. В ответ на это молодой человек выразил надежду, что Порошенко не станет пить слишком много водки и горилки. После этого глава Украины бросил трубку.
Отвечая на вопросы пользователей о состоянии Порошенко, Лексус сказал, что президент не был не трезв, судя по голосу. Впрочем, он добавил, что и сам пребывал не совсем в трезвом состоянии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: