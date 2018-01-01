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Общество

1 января, 15:17

Путин рассказал о самых запомнившихся новостях полувековой давности

общество

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал, какие новости запомнились ему больше всего около полувека назад. Глава государства поделился воспоминаниями на программе "Время", которая празднует свое 50-летие, на Первом канале.

"Из тех ярких событий – это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144", – заявил Путин, добавив, что он и сейчас находит это фантастическим.

"Яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года", – рассказал президент.

Глава государства поздравил коллектив программы "Время" с юбилеем. Он рассказал, что старается смотреть выпуски в прямом эфире всякий раз, когда есть такая возможность.

Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года.

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