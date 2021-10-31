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Общество

13:27

В Минпросвещения РФ объяснили закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минпросвещения объяснили, с чем связано закрытие приема в колледжи и техникумы в России по 43 профессиям. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ведомства, речь идет о перераспределении компетенций в другие профессиональные программы.

"Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения", – уточнили в Минпросвещения.

В частности, упоминаемые компетенции могут быть освоены в рамках программ среднего профессионального образования.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов опубликовали приказ, по которому в России планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям. Такая мера будет реализована с 31 декабря 2021 года.

Накануне, 30 октября, стало известно, что Владимирской области для помощи пациентам с COVID-19 привлекут студентов медколледжей. В регионе загружены больницы и не хватает специалистов.

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