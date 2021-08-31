Москва онлайн покажет линейку в честь 1 сентября в школе "Самбо-70"

15:28
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
1 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.
В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в мероприятии примут участие учащиеся 1-х, 5-х и 11-х классов, тренеры и классные руководители.
В числе гостей будут воспитанники школы, показавшие этим летом хорошие результаты на Спартакиаде молодежи России, чемпионатах Европы по самбо и сумо.
Флаг Российской Федерации поднимет тренер, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион России по самбо Никита Клецков.
За полувековую историю школа "Самбо-70" выросла из обычного спортивного клуба в крупнейшее в России образовательное учреждение спортивной направленности.
Смотрите прямую трансляцию 1 сентября в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: