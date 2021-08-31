Москва онлайн покажет линейку в честь 1 сентября в школе "Самбо-70"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

1 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в мероприятии примут участие учащиеся 1-х, 5-х и 11-х классов, тренеры и классные руководители.

В числе гостей будут воспитанники школы, показавшие этим летом хорошие результаты на Спартакиаде молодежи России, чемпионатах Европы по самбо и сумо.

Флаг Российской Федерации поднимет тренер, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион России по самбо Никита Клецков.

За полувековую историю школа "Самбо-70" выросла из обычного спортивного клуба в крупнейшее в России образовательное учреждение спортивной направленности.

Смотрите прямую трансляцию 1 сентября в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.