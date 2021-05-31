Москва 24 расскажет об особенностях поступления в вузы в 2021 году

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1 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Особенности поступления в вузы в 2021 году. Что нужно знать студентам?".
Как будет организован прием документов в университеты в этом году? Как и какие дополнительные вступительные испытания проведут ведущие вузы страны? Об этом и многом другом расскажут:
- ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев;
- проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана Борис Падалкин;
- проректор по молодежной политике МФТИ Денис Дмитриев.
Смотрите трансляцию 1 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.