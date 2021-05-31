Первый день сдачи ЕГЭ в РФ проходит без сбоев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый день сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит без сбоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

"Все спокойно", – отметил он.

31 мая в России начался основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 24 июня.

Резервными днями для сдачи экзаменов назначены 28, 29 июня и 2 июля, дополнительный срок – 12, 13, 14 и 17 июля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила на пунктах сдачи ЕГЭ уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, всех рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике распространения коронавируса.