Прием заявлений в первые классы во всех школах РФ начнется 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во всех российских школах прием заявлений на поступление в первые классы стартует 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Уточняется, что заявления будут принимать в два этапа с использованием цифровых сервисов, чтобы избежать появления очередей.

"В 2022 году за парты сядут около 2 миллионов первоклассников. Чтобы сделать процесс записи детей в школу максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработан порядок, который регламентирует все этапы зачисления на обучение", – говорится в сообщении.

Так, с 1 апреля по 30 июня будет проходить этап, предназначенный для детей, которые живут в том же районе, где находится школа. Также он направлен на детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления.

Второй этап стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для ребят, не проживающих на закрепленной территории. В течение этого времени можно подать заявление в учебные заведения другого района.

"Во всех регионах страны родителям предоставлено несколько вариантов записи, надо только определиться с наиболее удобным для конкретной семьи. Необязательно лично приходить в школу. Цифровые сервисы существенно упрощают этот процесс. Нет ни очередей, ни ажиотажа, сроки подачи заявлений комфортные", – приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Он подчеркнул, что в 2022 году ни один первоклассник не останется без школы.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ школьников с весны на осень. Решение принято из-за рисков распространения коронавируса. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года

Между тем в Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.