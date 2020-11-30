Минпросвещения организует курс подготовки соцработников в педагогических вузах

17:09
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В педагогических вузах будет организован курс подготовки специалистов по опеке и попечительству. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
"Мы в рамках подготовки в педагогических вузах запланировали отдельное направление по подготовке специалистов в этом направлении и по повышению квалификации тех уже работающих специалистов, которые в этом нуждаются. Я уверен, что многие проблемы здесь будут решаться", – сказал Кравцов.
Министр также рассказал об утвержденном проекте обучения вожатых в рамках курса по патриотическому воспитанию, который направлен на усиление кадровой работы.
"С января в 10 регионах будет проект именно по организации воспитателей-вожатых, которые будут организовывать воспитательный процесс в помощь классным руководителям и учителям", – пояснил Кравцов.
Ранее в столице запустили электронный сервис "Учитель на замену". По словам авторов проекта, эта мера поможет подменять педагогов, которые находятся на больничном.
Платформа "Учитель на замену" доступна по адресу zamena.mosmetod.ru. Зарегистрироваться на ней могут руководители школ и учителя, которым доступна возможность размещения резюме.
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