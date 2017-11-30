Минобрнауки и Вуйчич запустят мотивационный проект для студентов и школьников

30 ноября, 19:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки РФ и австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич решили запустить совместный информационно-мотивационный проект для школьников и студентов.
"В коротких видеороликах Ник Вуйчич обратится к детям и молодежи, раскрывая такие актуальные темы, как преодоление трудных жизненных обстоятельств, умение достигать своих целей, реализовывать себя и приносить пользу обществу", − цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-службы Минобрнауки России. В ведомстве пояснили, что дети и педагоги смогут обсудить темы видеосюжетов Вуйчича на внеучебных мероприятиях. Кроме того, в ведомстве надеются, что эта инициатива мотивирует российскую молодежь на реализацию собственных общественно-полезных проектов.
В пилотном режиме проект стартует в 2018 году
Ник Вуйчич известен как мотивационный оратор, писатель и певец из Австралии. Он был рожден с синдромом тетраамелии − редким наследственным заболеванием, которое приводит к отсутствию всех четырех конечностей. Несмотря на это, Вуйчич получил два высших образования, он может печатать на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, а также увлекается серфингом, гольфом и рыбалкой.
В октябре Вуйчич прочел лекцию "Мотивация и жизнь" в рамках XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов и выступил с речью перед студентами в РЭУ имени Плеханова.
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