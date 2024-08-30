Картина о воссоединении России и Украины появится на обложке учебника для 7-го класса

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Картина советского художника Михаила Хмелько "Навеки с Москвой, навеки с русским народом" появится на обложке единого учебника по истории России для 7-го класса, сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе выступления на презентации новой линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов.

"Седьмой класс: мы видим, знаменитая картина, которая называется "Навеки вместе", к трехсотлетию воссоединения России и Украины, оно масштабно праздновалось в 1954 году", – цитирует Мединского РИА Новости.

По его словам, полотно на протяжении 30 лет хранилось в укрытии в Киеве.

"Дай бог, что ее не уничтожили, вот она у нас на обложке учебника, рассказывающего об этой эпохе", – добавил Мединский.

Картина посвящена Переяславской раде – это собрание, которое состоялось в январе 1654 года, выборных представителей казаков. На нем решалось будущее Украинского гетманства. По итогам Рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближенные присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

Апробация новых учебников начнется в разных регионах России в сентябре. По ее итогам в учебники при необходимости внесут уточнения. Включить государственные учебники в федеральный перечень планируется в декабре, чтобы школы могли их закупить и уже с 1 сентября 2025 года по ним начать работать.