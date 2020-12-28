Минобрнауки признало, что качество дистанционного образования хуже очного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что качество удаленного обучения в целом по России уступает качеству очного. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", – сказал министр.

По словам Фалькова, не стоит путать дистанционную форму обучения с заочной, поскольку, хоть она и подразумевает занятия по видеосвязи, количество часов работы преподавателя со студентом значительно отличается.

"Технология поменялась, а труда, который вынужден потратить преподаватель, меньше-то не стало", – пояснил Фальков.

Ранее Фальков заявил, что решение о продлении дистанционного обучения в вузах будет принято после зимних праздников. Также министр отметил, что московские школьники могут вернуться за парты после зимних каникул. Речь идет об учащихся 6–11-х классов, которых перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.