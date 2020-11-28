Всероссийский урок "Права человека" проведет Москалькова 1 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Всероссийский единый урок "Права человека" проведет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 1 декабря.

Встреча со школьниками и студентами состоится в МГИМО. Она пройдет не только очно, но и дистанционно.

"Моя встреча со школьниками и студентами в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, уже стала доброй традицией. Я очень рада, что тема защиты прав человека не оставляет равнодушными представителей молодого поколения. Общение с молодежью – очень важное направление в работе уполномоченного", – написала Москалькова в своем Instagram.

Она добавила, что молодым ребятам важно уметь защищать свои права и действовать в рамках правового пространства.

Акция пройдет уже четвертый раз. Она охватит всего регионы России. За предыдущие три года участниками урока стали более 19 миллионов школьников и студентов.

Ранее Татьяна Москалькова поддержала предложение министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Более того, она считает, что этот день можно сделать выходным на постоянной основе.

