Всероссийский урок "Права человека" проведет Москалькова 1 декабря

15:37
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Всероссийский единый урок "Права человека" проведет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 1 декабря.
Встреча со школьниками и студентами состоится в МГИМО. Она пройдет не только очно, но и дистанционно.
"Моя встреча со школьниками и студентами в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря, уже стала доброй традицией. Я очень рада, что тема защиты прав человека не оставляет равнодушными представителей молодого поколения. Общение с молодежью – очень важное направление в работе уполномоченного", – написала Москалькова в своем Instagram.
Она добавила, что молодым ребятам важно уметь защищать свои права и действовать в рамках правового пространства.
Акция пройдет уже четвертый раз. Она охватит всего регионы России. За предыдущие три года участниками урока стали более 19 миллионов школьников и студентов.
Ранее Татьяна Москалькова поддержала предложение министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Более того, она считает, что этот день можно сделать выходным на постоянной основе.
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