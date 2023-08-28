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18:04

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Москва 24: специалисты расскажут о Московском международном рейтинге вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации VII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и подготовке МГУ имени Ломоносова к новому учебному году.

О позициях российских вузов на международном образовательном рынке и доступности качественного высшего образования для россиян будут рассказывать:

  • президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий;
  • генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.

Смотрите прямую трансляцию 30 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

образованиеобществопресс-конференция
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