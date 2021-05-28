Рособрнадзор проверит качество образования во всех муниципалитетах страны

15:27
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
До конца 2021 года Рособрнадзор оценит качество образования во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы", – пояснил глава ведомства Анзор Музаев.
Он уточнил, что низкий показатель качества образования в том или ином учреждении должен мотивировать управленцев разбираться, в чем проблема – в педагогическом составе, недостаточной материально-технической базе или чем-то еще.
По его словам, на данный момент набор критериев оценки пока только формируется, поэтому ведомство готово принять соответствующие предложения муниципальных органов управления образованием.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что инициатива направлена не на поиск виновных и их наказание, а на решение образовательных проблем. "Не должно быть так: жертва найдена, наказана, все отчитались, успокоились, а дети лучшего образования не получили", – добавил Музаев.
Ранее сообщалось, что аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными. Такая идея обсуждалась на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами российских университетов. Уточнялось, что новый подход разрабатывался при участии профессионального сообщества, в нем постарались максимально учесть пожелания вузов.
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