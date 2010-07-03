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12:43

В Совфеде предложили ввести профориентацию в сельских школах

образование

12:43

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Фото: Москва 24

В Совете Федерации предложили ввести профессиональную ориентацию в сельских школах в качестве пилотного проекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Совфеда по науке, образованию и культуре Виктора Кресса.

По словам политика, в последнее время все чаще поступают предложения о возвращении профориентации в учебные заведения.

Ранее Центральный дом художника в рамках Московского дня профориентации и карьеры посетили более 20 тысяч старшеклассников, абитуриентов, работодателей, экспертов рынка труда и сотрудников вузов.

На форуме будущие выпускники прошли бесплатное тестирование, а также получили индивидуальную консультацию по выбору вуза, побеседовали с представителями университетов и колледжей и познакомились со специалистами ведущих компаний страны.

образование

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