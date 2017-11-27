Виновных в "сливах" ответов ЕГЭ в интернет вычислит Рособрнадзор

27 ноября, 08:37
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Учеников, которые выкладывают в интернет ответы на едином госэкзамене (ЕГЭ), научились вычислять в Рособрнадзоре. Ведомство создало систему, которая позволяет находить работы, опубликованные в соцсетях и на других сайтах.
"Технология разработки и формирования контрольно-измерительных материалов (КИМ) позволяет оперативно выявить регион, в который направлен данный КИМ, пункт проведения экзамена и даже конкретного участника ЕГЭ", – заявили в пресс-службе Рособрнадзора. При этом каждый распечатанный материал получает индивидуальные средства защиты, позволяющие идентифицировать его принадлежность конкретному ученику даже по фрагменту фотографии.
В ведомстве отказались раскрыть детали технологии, сообщает газета "Известия".
Представители Рособрнадзора также подчеркнули, что проверка опубликованных ответов в интернете выявила, что большинство материалов в сети – подделка. Многие являются неактуальными, часть – демонстрационные версии ответов.
"По сути, речь идет о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц. Поэтому информация об интернет-ресурсах, где размещаются КИМ, передается в правоохранительные органы", – отметили в ведомстве.
Настоящих фотографий контрольных материалов в сети было совсем немного. В 2016 году – 33, в 2017 – 20.
По словам нескольких собеседников издания, близких к Рособрнадзору и Роскомнадзору, ранее Рособрнадзор собирался подготовить законопроект, позволяющий блокировать в России сайты с подобной информацией. Однако от этой идеи решили отказаться.
В столице легально подготовиться к ЕГЭ помогают специальные консультации. Одна из них прошла в городе 10 и 11 ноября. Учащиеся выпускных классов получили советы по подготовке к тестам по математике и другим предметам.
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