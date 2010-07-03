Директор школы опровергла получение ученицами ожогов от муравьиной кислоты

Три московские школьницы не получили ожоги муравьиной кислотой на уроке химии. Об этом сообщила директор школы №1623 Екатерина Юшкова.
По ее словам, 26 марта во время лабораторной работы 10-классница неудачно открыла сосуд с муравьиной кислотой, и капли жидкости попали на трех одноклассниц. Из-за этого у школьниц появилось небольшое раздражение на коже. Учительница оказала им первую помощь и вызвала скорую помощь.
"По словам врачей, никаких ожогов или угрозы здоровью девочек нет, и госпитализация не требуется. Однако бабушка одной из школьниц настояла, чтобы ее внучку направили в больницу для наблюдения", – сказала Юшкова Агентству "Москва".
Администрация учебного заведения, по ее словам, организовала проверку, которая даст оценку действиям преподавателя. Юшкова подчеркнула, что здоровью учениц ничто не угрожает.
Ранее СМИ сообщили, что столичные школьницы получили ожоги от муравьиной кислоты на уроке химии.
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