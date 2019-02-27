В Госдуме поддержали идею разрешить высшее самообразование в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в разговоре с порталом Москва 24 поддержал инициативу Минобрнауки узаконить высшее самообразование. По его мнению, это позволит российскому образованию идти в ногу со временем.
"Если будет нормально выстроен контроль за выдачей дипломов, тогда это очень хорошая инициатива. Мы сейчас развиваем возможность дистанционного обучения, даем возможность людям получать сертификаты и дипломы благодаря платформам наподобие Coursera. Почему бы не дать людям возможность обучаться в любое время, устанавливая себе самостоятельно программу, получая знания и при этом имея возможность при их подтверждении получить диплом?" – отметил депутат.
По его словам, это "в духе времени". Сегодня большая часть людей, добавил эксперт, лишена живого общения и работает в интернете. Наступает новая эпоха, когда "киберпространство замещает и вымещает из жизни человека возможности для общения в таком формате, создавая новые форматы коммуникации".
Либо мы будем плестись в конце и перенимать опыт стран Запада, США, либо будем создавать что-то свое.
Борис Чернышов
зампред комитета Госдумы по образованию и науке
27 февраля СМИ сообщили о том, что в Минобрнауки разрабатывают поправки в закон "Об образовании", согласно которым в стране могут быть легализованы высшее и среднее профессиональное самообразование.
Ранее сообщалось, что в России набирает моду теневое образование. Родители объединяются в небольшие группы, в складчину нанимают репетиторов, самостоятельно формируют программу обучения и выбирают методики. Официально дети числятся в учебных заведениях как получающие домашнее образование. Раз в полгода большинство из них сдают государственные экзамены и получают документ о переводе из класса в класс.
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