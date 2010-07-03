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15:01

Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ

образование общество

15:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На сайте Рособрнадзора опубликовали приказ о минимальном количестве баллов ЕГЭ для подтверждения освоения школьной программы в 2020 году.

Установлены следующие значения: русский язык – 24, математика профильного уровня – 27, физика, биология и химия – 36, информатика – 40, история – 32, география – 37, обществознание – 42, литература – 32, иностранные языки – 22.

При этом минимальное количество баллов по математике базового уровня установлено на уровне трех баллов из пяти возможных.

Ранее на рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, в котором предлагается дополнительно в обязательном порядке присваивать не менее 11 баллов к результатам ЕГЭ школьников-медалистов. Отмечается, что все вузы учитывают медаль, но при этом каждое образовательное учреждение само решает, сколько дополнительных баллов за нее дать (не больше 10). Комментируя эту инициативу, руководитель Центра анализа образовательных данных ФИРО РАНХиГС Евгений Малеванов отметил, что предложенные изменения повлекут за собой серьезные поправки в федеральное законодательство.

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образование общество

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