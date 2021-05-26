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Москва 24

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Общество

17:10

Минпросвещения обсуждает включение блогинга в программы педвузов

образование общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минпросвещения рассматривает возможность включения обучения блогингу в учебные программы вузов педагогического профиля, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы обсуждаем возможность обучения блогингу в педвузах. Но к этому вопросу, как и всем вопросам, связанным с внедрением новых программ в образование, нужно отнестись с большой аккуратностью", – рассказал он.

По словам Кравцова, элементы блогинга уже включены в программу подготовки советников директоров школ по воспитательной работе, поскольку он имеет большое значение для восприятия школьников.

"Очень важно, что говорит блогер, если это для школьников. И мы создали центр на базе "Артека" по изучению этого вопроса, чтобы та информация, которая идет, была позитивная, чтобы учителя могли анализировать и при необходимости использовать этот механизм", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что в проекте предпрофессионального образования "Медиакласс в московской школе" примут участие более 3 тысяч школьников со всей Москвы. Проект начнет свою работу в 2021 году в каждом столичном округе. Главной задачей проекта станет помощь выпускникам в выборе профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

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