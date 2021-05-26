В Минпросвещения рассказали о последних звонках в российских школах

14:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинство последних звонков в российских школах прошли очно с соблюдением санитарных норм, установленных Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.
"Во-первых, я хочу поздравить выпускников, у кого вчера прошли последние звонки. Как мы и говорили, в основном они прошли в очном режиме, <...> понятно, с соблюдением всех требований, предусмотренных Роспотребнадзором", – рассказал министр.
Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера после сдачи ЕГЭ также будут организованы в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами. По его словам, конечное решение о формате проведения выпускных будут принимать власти регионов, исходя из развития эпидемиологической обстановки.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается. При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: