В Минпросвещения рассказали о последних звонках в российских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство последних звонков в российских школах прошли очно с соблюдением санитарных норм, установленных Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, я хочу поздравить выпускников, у кого вчера прошли последние звонки. Как мы и говорили, в основном они прошли в очном режиме, <...> понятно, с соблюдением всех требований, предусмотренных Роспотребнадзором", – рассказал министр.

Кравцов выразил надежду, что выпускные вечера после сдачи ЕГЭ также будут организованы в строгом соответствии с противоэпидемическими мерами. По его словам, конечное решение о формате проведения выпускных будут принимать власти регионов, исходя из развития эпидемиологической обстановки.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко отмечал, что антиковидные правила не должны испортить праздник выпускникам. По его словам, за ограничениями можно прятаться бесконечно, а стране нужно показать, что жизнь продолжается. При этом депутат подчеркнул значимость вакцинации перед мероприятием.