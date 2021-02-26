07:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичных школьников пригласили на онлайн-лекцию проекта "Транспортные субботы", которая будет транслироваться из павильона МЦД. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Начальник управления по новым продуктам и технологиям Российского университета транспорта Варвара Лазуткина расскажет о перспективных транспортных специальностях, а также об актуальных проектах университета.
Учащиеся московских школ смогут задать вопросы и узнать больше о транспортной отрасли.
Онлайн-лекция состоится 27 февраля в 11:00. Для участия нужна регистрация на сайте проекта "Субботы московского школьника", затем на электронную почту придет ссылка на закрытую трансляцию.
Ранее сообщалось, что в детских технопарках Москвы с 2016 года обучение прошли порядка 280 тысяч человек. С детскими технопарками Москвы работает более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов РФ. В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.
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