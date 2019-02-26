Современное и доступное: власти Москвы рассказали о столичном образовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента образования и науки Исаак Калина на заседании президиума городского правительства доложил о развитии системы образования в Москве в 2018 году и планах на текущий год.

Среди достижений успехи московских школьников на Всероссийской олимпиаде. Им удалось завоевать свыше 50% дипломов. Вместе с тем число детей, которые занимаются в городских секциях и кружках дополнительного образования впервые превысило один миллион человек.

Успешная реализация сферы столичного образования повлияла и на результаты участников международных олимпиад, где количество призеров из Москвы растет с каждым годом.

Калина отметил, что достигнуть серьезных результатов помогли несколько факторов. Прежде всего, это новая система финансирования столичных школ, кроме того, повышение заработной платы учителей, а также внедрение электронных образовательных ресурсов, например, "Московская электронная школа". Этому также способствовало создание крупных образовательных комплексов и развитие предпрофессионального образования.

Москва делится своим многолетним опытом не только среди российских регионов, но и с мировыми мегаполисами. С 30 августа по 2 сентября 2018 года на ВДНХ проходил Московский международный форум "Город образования". Там представили ключевые проекты системы столичного образования. Мероприятие посетили 133 тысячи человек. Среди участников были 603 иностранных гостя, представители 53 стран и пяти континентов.

Кроме того, столичные власти реализуют проект "Школы городов России – партнеры Москвы". В его рамках заключили соглашения о сотрудничестве в сфере образования с 80 крупными городами.