Приостановлена лицензия Института иностранных языков в Москве

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Рособрнадзор приостановил лицензию на осуществление образовательной деятельности Института иностранных языков в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

При приостановке лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Кроме того, Рособрнадзор запретил прием в Подольский социально-спортивный институт по причине неисполнения предписаний в установленные сроки.