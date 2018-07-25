25 июля, 00:25
Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Законопроект об изучении национальных языков рассмотрят в третьем чтении в Госдуме 25 июля, передает Агентство "Москва".
Согласно законопроекту, образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования должны обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ.
А также создать условия для изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа народов РФ, в том числе русского языка как родного.
По мнению авторов законопроекта, свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа народов РФ, в том числе русского языка как родного, государственных языков республик РФ должен осуществляться по письменным заявлениям от родителей или иных законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
Заявить о своем выборе и решении необходимо будет при приеме на обучение по программам дошкольного образования, начального общего и основного общего образования.
На рассмотрение Госдумы документ был внесен депутатами от всех парламентских фракций в апреле 2018 года.
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