Эпидситуация по коронавирусу позволяет провести ЕГЭ в июне – Минпросвещения

портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволяет провести ЕГЭ в июне в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Решение принято о проведении экзамена в июне. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволяет организовать проведение экзамена в июне", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Минпросвещения уточнил, что подготовительная работа в регионах уже началась, при этом опыт прошлого года поможет провести экзамен с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты в максимально комфортных условиях.

Министр добавил, что большая часть школьников сейчас учится очно, лишь немногие школы работают в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что задания ЕГЭ в 2021 году не претерпят радикальных изменений. С проектами демонстрационных вариантов учителя, школьники и их родители могли ознакомиться до 1 сентября.