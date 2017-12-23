Школьников научат основам электроники в новом технопарке в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Школьников обучат основам электроники в новом детском технопарке, открытом на территории Зеленограда. Детям расскажут о направлениях нано- и микроэлектроника.

"Важно, что обучающие программы синхронизированы с кадровыми и экономическими потребностями индустриальных партнеров технопарка", – цитирует первого замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Артемова портал мэра и правительства Москвы. Он отметил, что дети поработают под руководством специалистов авторитетных компаний рынка: АО "Зеленоградский нанотехнологический центр", АО "Завод Протон", "Нейроботикс" и других.

В технопарке Московского института электронной техники будут и курсы по биомедицинской технике. Там изучают основы направления и проводят лабораторные работы по созданию искусственного сердца.

Кроме того набор идет по дисциплинам "системы сбора и обработки данных" и "дистанционное управление беспилотными летательными аппаратами".

По словам Алексея Артемова, самые талантливые школьники будут отмечены представителями инновационных компаний. С ними могут заключить отложенный договор, позволяющий трудоустроиться на работу по окончанию учебы.

Ранее сообщалось, что в столице открылся первый детский технопарк равных возможностей для школьников. Он полностью преспособлен для нужд детей с инвалидностью, а преподаватели прошли специальное обучения для работы с ребятами.