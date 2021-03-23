Новая форма защиты докторских диссертаций появится в России с 1 августа

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С 1 августа в России появится новая форма защиты докторских диссертаций в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Новый формат позволит ученым, которые в основном ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени.

Ожидается, что требования к таким соискателям будут очень высокими. В частности, у тех, кто специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках, за последние 10 лет должно быть не меньше 30 публикаций.

У соискателей на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук должно быть не менее 50 публикаций. При этом издания, в которых размещаются научные статьи, должны быть признаны на международном уровне.

При традиционном формате защиты достаточно 10 публикаций для естественно-научных и технических специальностей и 15 – для гуманитарных и социально-экономических.

Согласно нововведению, диссертационные советы смогут на постоянной основе проводить заседания в онлайн-формате, который ввели на время коронавируса. Члены совета и оппоненты смогут участвовать в них дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс аттестации.

Ранее сообщалось, что написание и защиту диссертаций могут сделать обязательным итогом обучения в аспирантуре. Предполагается, что это будет способствовать совершенствованию подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Сегодня доля защит аспирантов от числа принятых в аспирантуру составляет 18%. Предполагается, что разработанный законопроект полностью переформатирует процесс обучения.

При этом предзащита подготовленной во время учебы диссертации станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. Отмечается, что вуз организует научное сопровождение исследователя до защиты научной работы. Также предусматривается возможность досрочной аттестации.