Фото: ТАСС/Zuma

Школы в приграничных регионах РФ перешли на преимущественно удаленный формат обучения для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"В рамках обеспечения безопасности во многом учебный процесс в прилегающих районах переведен в дистанционный режим", – цитирует его ТАСС.

Ранее в Курской и Белгородской областях продлили желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать в приграничных регионах РФ до 4 февраля. Местным жителям напомнили о необходимости сохранять бдительность и сообщать о любых подозрениях по номеру 112.

До этого удаленный формат обучения в образовательных учреждениях 10 районов Белгородской области вводился на 2 недели в октябре. Детские сады работали в режиме дежурных групп, а школьники и студенты обучались в онлайн-формате в целях безопасности.



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