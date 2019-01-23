В Госдуме предложили частично заменить чтение прослушиванием аудиокниг

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил учить детей в школах с помощью аудиокниг, частично заменив ими традиционную школьную литературу.
"Возможно, если мы говорим про образовательное учреждение, нужно создать приложение для смартфонов, допустим, в котором есть аудиокниги, но не заменять чтение полностью... Почему же ребенок должен портить зрение в электричке или в поезде и читать книгу, если уже давно есть аудиокниги, которые позволят ему получить необходимую информацию. То есть нужно частично внедрить возможность прослушивать аудиокниги, потому что смысл от этого не теряется. Частично – это 10-15 процентов от заданных уроков", – передает его слова Агентство "Москва".
Ранее Власов призвал совершенствовать стандарты преподавания в школах, чтобы отвлечь учеников от использования на уроках смартфонов. По его мнению, запрет на мобильные телефоны в школах не окажет позитивного влияния. Депутат подчеркнул, слушает школьник урок или нет, зависит от учителя.
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