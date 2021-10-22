Власти Подмосковья не планируют переводить школы на дистанционку после 7 ноября

14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Подмосковные власти не планируют переводить школы на дистанционный формат работы после нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Московской области Ирину Каклюгину.
"Все будет зависеть от эпидобстановки и от нас с вами, как мы будем в течение этих нерабочих дней соблюдать самоизоляцию в том числе", – пояснила она.
Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.
Каникулы в школах и детсадах Москвы начнутся в четверг, 28 октября. Аналогичная мера введена в Подмосковье. Также из-за объявления нерабочих дней по 7 ноября приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.
Кроме того, в детсадах организуют дежурные группы для тех детей, чьи родители будут работать.
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