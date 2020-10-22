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Общество

13:00

В России прорабатывают возможность появления электронных дипломов

образование общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России прорабатывается возможность появления электронных дипломов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки РФ Елену Дружинину.

"В настоящий момент Минобрнауки прорабатывает вопрос с электронными цифровыми дипломами", – заявила Дружинина.

Она отметила, что одним из препятствий являются ограничения в законодательстве. Дружинина подчеркнула, что речь идет о правовом обеспечении передачи персональных данных.

Ранее в Москве запустили проект "Первая работа". Он нацелен на помощь в трудоустройстве выпускникам вузов и колледжей. Проект предполагает создание площадки для взаимодействия между работодателями и молодыми специалистами.

Владимир Путин отметил, что в стране удалось сохранить уровень образования в условиях пандемии. Он подчеркнул, что данная проблема является острой и обсуждалась на уровне ООН, однако в РФ не произошло снижения уровня образования.

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