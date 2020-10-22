Минобрнауки не планирует расселять студентов из общежитий

10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что мера по расселению студентов российских вузов из общежитий пока не рассматривается. Об этом сообщает газета "Известия".
"Централизованного решения о расселении студентов из общежитий нет и не планируется. Все решения сегодня принимаются исходя из ситуации в конкретной местности, конкретном регионе", – заявил руководитель министерства.
По словам Фалькова, ограничения вводятся на уровне факультетов или университетов. Отсутствие необходимости в расселении студентов глава ведомства также объяснил большим числом обучающихся дистанционно.
Руководитель Минобрнауки подчеркнул, что в некоторых общежитиях по стране есть отдельные вспышки заболеваемости коронавирусом, однако это явление не носит массового характера. При выявлении случаев COVID-19 отдельные комнаты, блоки или этажи изолируют и дезинфицируют.
В Московском государственном техническом университета имени Баумана ранее выявили рост заболеваемости коронавирусом среди студентов и ряд нарушений мер профилактики COVID-19. Деятельность вуза была ограничена, планируется дезинфекция сразу трех корпусов.
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