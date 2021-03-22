Минобрнауки РФ учредило свою эмблему

Фото: Минобрнауки РФ

У министерства науки и высшего образования появилась собственная эмблема. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить согласованный с Геральдическим советом при президенте РФ флаг министерства науки и высшего образования РФ", – сказано в документе.

На белом прямоугольном полотнище, кроме эмблемы, располагается и изображение государственного герба России.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях.

Сейчас уголовное и административное законодательство предусматривает ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.

