Школам рекомендовали не проводить линейки в начале учебного года

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Столичный департамент образования и науки рекомендовал школам не проводить линейки 2 сентября. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Владимир Раздин, передает Агентство "Москва".

По его словам, 1 сентября планируется провести торжественную линейку на ВДНХ.

"В этом году в первый класс придут 114,2 тысячи первоклассников, а общий контингент – от дошкольников до выпускников – будет составлять 1,5 миллиона человек", – сказал Раздин.

Он пояснил, что в целях безопасности рекомендовано не проводить линеек, а сразу начать учебный день.



Временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов ранее сообщил, что все образовательные учреждения Москвы готовы к началу нового учебного года.

По словам Желтова, на готовность к новому учебному году в столице проверили 5 тысяч 84 образовательных объекта. В их числе − 1 744 школы, 2 тысячи 328 детских садов, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования.