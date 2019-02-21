В Москве предложили изменить формат школьных домашних заданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Формат традиционных домашних заданий в столичных школах хотят изменить. Председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова предложила сделать упор на межпредметные уроки, творческие конкурсы и выездные лекции и мастер-классы.

"Может быть, стоит изменить формат домашнего задания по отношению к детям: соответствовать их способностям, потребностям, задачам, задавать задания, которые им будет интересно делать. Организовать новые формы домашнего задания – межпредметные уроки совместно с преподавателями разных дисциплин и, конечно, творческие конкурсы по предметам, а также использование городских ресурсов для организации выездных уроков, экскурсий, выставок, лекций, тематических лекций и мастер-классов", – цитирует Мясникову РИА Новости.

Она также считает, что домашнее задание, если это способ закрепления приобретенных в школе навыков, не должно оцениваться учителем. По ее словам, ученик не должен бояться, что получит двойку, если по какой-то причине не сделал домашнее задание, "если у него что-то не получилось или не сложилось".

Председатель региональной общественной организации "Единая независимая ассоциация педагогов Москвы" Екатерина Морозова полагает, что педагогам следует научиться иначе формулировать домашнюю работу: например, в сотрудничестве с другими учителями создавать совместные задания, которые помогут ученикам сформировать необходимые сейчас навыки.

Она подчеркнула, что отменять домашние задания ни в коем случае нельзя. В то же время Морозова отметила, что можно наполнять библиотеки Московской электронной школы интересными, качественными моделями домашнего задания, которые были бы не затратными по времени их выполнения, посильными для московских школьников и в то же время мотивирующими.