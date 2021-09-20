Меньше половины родителей в РФ положительно оценили цифровизацию в образовании

12:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Меньше половины опрошенных родителей (46%) считают, что цифровизация положительно сказывается на качестве обучения школьников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Отрицательное влияние современных технологий на обучение видят 26% опрошенных. При этом 12% взрослых уверены, что цифровизация значительно не сказывается на образовании школьников, а 16% затруднились ответить.
За активное использование широкого круга цифровых технологий высказались 31% опрошенных россиян. 27% считают, что в настоящее время количества электронных учебников, дневников, журналов и цифрового оборудования достаточно. 16% выступили за снижение цифровизации в обучении, а 12% – за возвращение к традиционным форматам.
Кроме того, центр исследования спросил у родителей, насколько новые учебники используют их дети. 34% заявили, что большинство книг новые, у 23% опрошенных учебники новые или практически новые. Об использовании половины старых учебников рассказали 15% опрошенных. При этом 9% родителей отметили, что их дети обычно используют старые книги, а 4% заявили, что у школьников все учебники старые. 15% затруднились ответить.
Ранее опрос показал, что с дискриминацией при поиске работы чаще сталкивались женщины (61%). Лишь 39% опрошенных мужчин заявили о предвзятом отношении со стороны работодателя.
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