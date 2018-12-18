Объявлены победители столичного этапа образовательного турнира "Умножая таланты"

Фото: Родион Баранов

Московский нефтеперерабатывающий завод определил победителей четвертого по счету регионального этапа научно-образовательного проекта "Умножая таланты". Участниками интеллектуального турнира стали ученики 8–11-х классов.

Ребята, которые лучше остальных защитили исследовательский проект на основе реальных производственных задач нефтегазовой отрасли, представят Москву в финале турнира. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года.

В уходящем году свои силы в решении нефтегазовых кейсов попробовали 2,6 тысячи школьников. На турнир зарегистрировались участники из Москвы, Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Ханты-Мансийска и других городов.

Из-за выросшего числа желающих участвовать в турнире организаторам пришлось расширить программу очного регионального этапа.

Формат турнира "Умножая таланты" разработали в "Газпром нефти". Конкурс проверяет знания школьных предметов и способность применять их на практике.

Участвовавший в церемонии награждения победителей заместитель гендиректора МНПЗ по персоналу Денис Зыков отметил большой интерес учеников к проекту.

"Старшеклассники получают возможность на собственном опыте узнать, какие знания и навыки востребованы в отрасли, какие предметы необходимо изучать, чтобы успешно работать в эпоху новых технологий. Я считаю, ребята отлично справились с заданиями", – сказал Зыков.

