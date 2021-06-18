ЕГЭ по биологии и иностранным языкам состоятся в России в пятницу

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам пройдут в России в пятницу, 18 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
"На участие в ЕГЭ по биологии заявилось около 149 тысяч человек, из них более 127 тысяч – выпускники текущего года", – рассказали в ведомстве.
Работа по биологии включает в себя 28 заданий. Время на ее выполнение – 3 часа 55 минут.
Участникам экзамена необходимо набрать минимум 36 баллов, чтобы переступить порог для поступления в вуз. Результаты работы будут предоставлены не позднее 5 июля.
ЕГЭ по иностранному языку включает в себя две части – письменную и устную. 18 июня выпускники сдают письменную часть. При этом 21 и 22 июня участники могут по желанию пройти устную часть. За письменную часть можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20.
В Рособрнадзоре сообщили, что в 2021 году ЕГЭ по английскому языку будут сдавать 102 тысячи человек, по немецкому – 1 406 участников, по французскому – 907, по китайскому – 209. Еще 171 человек выбрал для сдачи испанский язык.
На выполнение работы участникам дается 3 часа. Минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22. Результаты работы будут предоставлены не позднее 7 июля.
В Рособрнадзоре заверили, что при проведении экзамена будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Там также уточнили, что пункты проведения ЕГЭ возьмут под охрану сотрудники МВД и Росгвардии.
Ранее в России прошел единый государственный экзамен по истории и физике. В этом году его участниками стали более 260 тысяч человек.
В Рособрнадзоре рассказали, как будут проходить экзамены с точки зрения санитарных норм
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