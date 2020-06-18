Московских школьников пригласили на медицинский онлайн-квест

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московских школьников пригласили на медицинский квесты и мастер-классы в преддверии Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
Мероприятия пройдут в режиме онлайн. К участию приглашают учащихся, которые после окончания школы планируют поступать в медицинские вузы.
19 июня пройдет круглый стол "Латинский язык – важный этап на пути к профессии медицинского работника". На 21 июня запланирован онлайн-квест "Выбираем профессию врача".
Школьникам предложат проверить свои знания в области истории медицины, посетить кабинеты врачей-специалистов, отработать навыки оказания первой помощи. Также в программе – просмотр фильма "100 великих открытий в области медицины".
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что столичные школьники все чаще решают стать врачами. С 2015 года в городских школах открыты медицинские классы. На сегодняшний день это 71 школа, в которой учится свыше 4,2 тысячи старшеклассников.
С этого года организованы "Медицинские субботы" – занятия в рамках образовательного проекта "Субботы московского школьника". На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые ведут практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов, можно познакомиться с уникальными медицинскими специальностями и современными разработками в этой сфере.
Ученики медклассов выполняют проекты по актуальным направлениям медицины также на кафедрах вузов и научных организаций. Свои работы учащиеся ежегодно представляют на открытой городской научно-практической конференции "Старт в медицину". В этом году на ней представили порядка 1,5 тысячи работ, победителями и призерами стали 276 человек.
"Мосгорсправка": полезные субботы
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