Эксперты перечислили важнейшие навыки от бизнес-курсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты назвали важнейшие навыки, которые дает бизнес-образование. В их числе – коммуникабельность и критическое мышление. Своими наблюдениями поделись сотрудники Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, передает News.ru.

Они изучили эффективность 63 релевантных программ и курсов обучения в университетах 24 стран. Согласно результатам исследования, в числе приоритетных умений для студентов находятся деловая переписка, управление, анализ, принятие решений и презентация. Преподавателям важно иметь опыт ведения бизнеса и быть осведомленными о трудностях и проблемах. Необходимо сохранять интерес к новостям и различным новшествам в сегменте, иметь рабочие контакты.



По мнению специалистов, в России наблюдается рост предпринимательских курсов, но пока их не так много в самих вузах. Кроме того, не все люди хотят заниматься бизнесом. В исследовании говорится, что страна занимает предпоследнее место среди респондентов, ответивших, что они видят хорошие возможности для запуска своего дела, а также по доле тех, кто полагает, что в их стране легко начать бизнес (около 30%). Желающих и способных работать на самого себя оказалось больше в США.

"Россия занимает одно из последних трех мест среди всех изученных стран (всего около 50) по доле респондентов, отметивших, что у них хватает знаний, навыков и опыта для начала своего дела (около 35% против 65% в США)", – указано в документе.

Ранее Москва продемонстрировала позитивную динамику в развитии экономики, инноваций и стартапов. Наблюдается рост цифровизации и улучшение качества жизни горожан.