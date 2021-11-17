Мосгорсуд признал законными ограничения для школьников, отказавшихся от теста на COVID-19

18:53
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мосгорсуд признал законным решение столичных властей, согласно которому ученики, отказавшиеся проходить тестирование на коронавирус, не могут посещать школы. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что некий Воронин К. Н. потребовал признать недействительным пункт 3.4 приказа департаментов образования и здравоохранения Москвы № 997/567, которым ограничивается доступ школьников к образовательному процессу в случае отказа от всех видов тестирования на коронавирус.
"Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать", – говорится в решении инстанции.
В суде объяснили, что в оспариваемом пункте речь идет не о лишении права на получение образования, а о временном ограничении допуска учеников в образовательные организации.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в столичных школах стартовало 14 октября. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, такая мера позволит не переводить школы на дистанционку.
Стало известно, как проходит экспресс-тестирование школьников на коронавирус
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