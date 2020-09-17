Глава Минпросвещения сообщил, что в школах не фиксируют массовых вспышек COVID-19

12:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В российских школах фиксируются только единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"На 17 сентября открыты все школы, дошкольные учреждения, организации среднего профессионального образования. Точечно есть случаи выявления коронавирусной инфекции либо у взрослых, либо у школьников, но это единичные случаи", – отметил он.
Ранее сообщалось, что вернувшиеся из-за границы ученики смогут посещать уроки без теста на COVID-19. Тем не менее каждый регион может самостоятельно принять решение по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин назвал большим событием и радостью возвращение системы образования к привычной форме работы. Он призвал соблюдать правила санитарной безопасности, предписанные для школ в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 351 не имел клинических проявлений болезни.
Школьники рассказали, как соблюдают антивирусные правила
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