Более 6,5 тыс человек зачислены в вузы без вступительных испытаний

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Без вступительных испытаний в вузы зачислены 6 557 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Среди них – победители и призеры школьных олимпиад.

Основными направлениями, которые они выбрали, стали прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, а также менеджмент.

Ранее сообщалось, что учебный год в российских вузах начнется в очном формате, однако некоторые занятия могут быть переведены в дистанционный режим.

Практические занятия, например, могут проходить при личном присутствии студентов в аудиториях, а лекции, на которых запланировано присутствие 500 человек, можно перевести в онлайн-формат.

Тем не менее учебный год планируется начать таким образом, чтобы все студенты могли присутствовать очно, отметил ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Также, по его словам, ректоры российских вузов согласны с тем, что 1 Сентября должно остаться праздничным днем. Для этого они предложили различные форматы его проведения в условиях пандемии.