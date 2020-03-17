Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
Она напомнила, что из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу закрывается все больше детских учреждений, и в семьях, где родители работают, дети остаются без присмотра.
Волынец добавила, что, согласно действующему законодательству, оставив детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, можно получить наказание по Уголовному кодексу при возникновении несчастных случаев. За это также могут ограничить в родительских правах вплоть до их лишения.
По этой причине комитет выступает с инициативой позволить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантина в школах, которые посещают их дети.
Ранее министерство просвещения рекомендовало российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве уже введены более жесткие меры. С 21 марта до 12 апреля государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования столицы будут закрыты. По запросам родителей в учебных заведениях будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
В городе запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
15 марта Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее Сергей Собянин. Главой координационного совета по борьбе с распространением коронавируса стал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он поручил запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости и устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей. Заказ безрецептурных лекарств с доставкой должны разрешить через интернет.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.
В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.
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