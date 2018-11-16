Школьникам расскажут о каршеринге и беспилотном транспорте

16 ноября 2018, 11:23
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В рамках проекта "Школа умного города" для учеников московских школ проведут лекцию о развитии городского транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лекторы расскажут детям, когда электрокары заменят традиционные автомобили. Кроме того, школьники узнают все о московском каршеринге, его истории и аналогах в прошлом, а также концепции развития в стратегии "умного города".
Особое внимание на лекции "Робот за рулем: как меняется транспорт в Москве" будет уделено беспилотному транспорту и перспективам его использования в городской сети.
Завершится лекция бизнес-игрой "Экономикус", в которой школьники узнают об основных принципах рыночной экономики и попробуют себя в роли инвесторов.
Участие в проекте бесплатное, но нужно будет пройти предварительную регистрацию. Она начнется 20 ноября в 16:20, а сама лекция – в 17:00.
"Школа умного города" – это проект департамента информационных технологий Москвы. Его главная цель – рассказать школьникам о новых технологиях и расширить их кругозор.
Ранее стало известно, что в рамках проекта "Московский экскурсовод" школьники попробуют себя в роли гидов и проведут экскурсии по городу. Темы для них выберут на портале "Активный гражданин".
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